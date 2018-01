Drietal mishandelt jongens; politie zoekt getuigen

De jongens liepen met 3 vrienden over straat toen één van hen vanuit het niets een duw kreeg. Eén van de slachtoffers zei hier iets van en kreeg vervolgens een klap in zijn gezicht. De vijf vrienden besloten weg te lopen, echter ter hoogte van de grote kerk werd de jongeman door één van de jongens weer vastgepakt en kreeg twee kopstoten. Het andere slachtoffer werd door een andere jongen onderuit gehaald en kreeg meerdere schoppen tegen zijn hoofd. Hierna ging het drietal er vandoor in de richting van de Paardenmarkt. De tieners gingen richting het ziekenhuis waar de politie werd geïnformeerd.