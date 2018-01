Inbreker betrapt op heterdaad

Agenten kregen om 23.10 uur de melding dat een persoon aan het inbreken was in een supermarkt aan de Oostzijde. Toen de politie arriveerde, zag zij aan de achterzijde van de supermarkt nog net een man wegfietsen. Er werd daarna met diverse eenheden een zoekslag gemaakt in de omgeving. De man werd uiteindelijk op de Rosmolenstraat in de kraag gevat en aangehouden. De man bleek diverse flessen drank en sigaretten uit de supermarkt in zijn fietstassen te hebben gestopt. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau.

2018008954