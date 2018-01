Man dreigt met mes

Rond 03.00 uur zou de Haarlemmer voor de deur hebben gedreigd iemand neer te steken. Hierop werd direct de politie gealarmeerd. Agenten zagen de man met het mes in zijn hand staan en konden hem direct aanhouden. Wat het motief van de man was, is nog onbekend en wordt onderzocht. De Haarlemmer werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2018009030