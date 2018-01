Politie zoekt getuigen woningoverval

De overval werd gepleegd door drie personen die allen waren gekleed in zwarte kleding. Ook droegen zij alle drie gezicht bedekkende kleding. Het drietal kwam door middel van braak de woning binnen en mishandelde de 66-jarige bewoner. De overvallers gingen er uiteindelijk in onbekende richting vandoor met diverse sieraden. De andere twee bewoners, een 40-jarige vrouw en de 14-jarige jongen, raakten niet gewond.

De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat te maken kan hebben met deze overval? Neem dan contact met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2018009000