Getuigenoproep: Man trekt vuurwapen bij verkeersruzie

Agenten kregen omstreeks 04.10 uur de melding dat er ter hoogte van Klein Amerika een verkeersconflict zou zijn geweest en dat op de Kattensingel de ene bestuurder de ander bedreigd had met een vuurwapen nadat beide auto’s op elkaar gebotst waren. De verklaringen van beide bestuurders over wat er precies gebeurd is, lopen uiteen. Wel werd de bestuurder die de bedreiging geuit zou hebben (een 23-jarige Stolwijker) aangehouden, evenals zijn bijrijder (een 23-jarige Goudenaar). Onder de bestuurdersstoel van zijn auto vonden agenten een op een vuurwapen lijkend voorwerp.



De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben van het mogelijke conflict bij Klein Amerika of de aanrijding en bedreiging op de Kattensingel. De districtsrecherche Alphen-Gouda is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.