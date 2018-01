Gewapende overval op McDonald’s in Etten-Leur

Van de aanwezige getuigen is een verklaring opgenomen. Naar behoefte is er voor hen slachtofferhulp geregeld.

Bent u getuige geweest van de overval of heeft u meer informatie over de dader? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via 0800 7000.

BVH 2018011767