Politie onderzoekt omstandigheden noodlottig ongeluk

De man werd rond 5.25 uur ter hoogte van tennisclub 'de Haene' naast zijn fiets gevonden. Hij overleed ter plaatse aan een noodlottige val met zijn fiets. Het slachtoffer is 45-jaar oud, van Poolse afkomst en woonde alleen in een woning aan de Beatrixstraat in Zonnemaire. Hij reed op een kleine damesfiets, die van hemzelf was. De politie tast nog in het duister waar de man op zaterdag tot het ongeval is geweest.