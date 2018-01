Fietser op de Donkereweg overleden

De gezamenlijke meldkamer kreeg rond 5.25 uur een melding dat een man naast een fiets was gevonden. Hij was zwaar gewond. Met spoed kwamen hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulancedienst naar de plaats van het incident. Ook kwam de traumahelikopter ter plaatse. De hulp kwam te laat, de man (gegevens volgen later) overleed ter plaatse.