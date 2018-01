Verkeersruzie loopt uit op steekincident

Rond 15.00 uur ontstond op de Westkade een verkeersruzie tussen de inzittenden van twee auto's. Even verderop brachten de bestuurders de auto's tot stilstand. De inzittenden stapten uit en gingen met elkaar op de vuist. Over en weer werden rake klappen uitgedeeld. Aan het eind van het gevecht bleek dat een 41-jarige man uit Sluiskil was gestoken. Hij is door familie naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is behandeld.