Getuigenoproep verlaten plaats ogeval

Een auto met daarin twee personen kwam uit de Marnestraat, rijdend in de richting van de Cotentinlaan en botste tegen twee geparkeerd staande auto’s op de Fransebaan. De auto kwam daarna tegen een boom tot stilstand waarna de inzittenden er te voet vandoor gingen. Ze zijn even later aangehouden op de Chamonixlaan. Het zijn twee jongens van 15 en 16 jaar uit Eindhoven die niet in het bezit zijn van een rijbewijs. Ze zijn ingesloten voor verhoor. De politie onderzoekt de zaak.

Getuigenoproep: Ondanks dat de verdachten zijn aangehouden komt de politie toch nog graag in contact met mensen die iets gezien hebben. Zij kunnen bellen met het nummer 0900-8844.