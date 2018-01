Politieactie Oss

De Ossenaar zorgde al geruime tijd voor ernstige overlast in de wijk. Ook bedreigde en intimideerde hij buurtbewoners. De politie heeft n.a.v. eerdere meldingen diverse controles bij hem uitgevoerd, maar hij weigerde zich aan de afspraken te houden.

Daan ter Mors (politie): “We kregen signalen van ernstige overlast en dat hij niet goed zou zijn voor zijn dieren. De man houdt meerdere honden in zijn woning en in zijn tuin. De situatie is onhoudbaar geworden, de woning is ook ernstig vervuild. Er ligt nu een uitspraak van de rechter dat de woning maandag moet worden ontruimd. In het voortraject zijn we steeds zorgvuldig te werk gegaan. De hulp die hem geboden is door verschillende instanties, wijst hij van de hand. In plaats daarvan kiest hij ervoor om de confrontatie aan te gaan, waarbij hij geweld niet schuwt.”

Dreigen met geweld en brandstichting

De Ossenaar weigert de woning te verlaten en heeft aangegeven zich tegen de ontruiming te gaan verzetten, zijn woning te gaan barricaderen en zijn woning in brand te steken. Ook zou hij over slag- en steekwapens beschikken. Hij dreigde die te gebruiken bij de ontruiming. De officier van justitie heeft op basis van deze feiten besloten tot aanhouding buiten heterdaad.

Woning gebarricadeerd

Het arrestatieteam heeft tijdens de actie de voordeur en een raam vernield om de woning te kunnen betreden. De voordeur bleek inderdaad gebarricadeerd. De man werd in zijn woning aangehouden. Deze was helemaal uitgeleefd en er zijn slag- en steekwapens aangetroffen, evenals bakstenen. Daarvan had de politie signalen ontvangen dat hij die wilde gebruiken om mensen te bekogelen.

De Ossenaar is overgebracht naar het politiebureau en wordt momenteel verhoord. De politie zal vandaag nog een buurtonderzoek instellen. De honden zijn opgevangen door een familielid. De ontruiming van de woning zal morgen zoals gepland doorgang vinden.