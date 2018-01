Politie vraagt aandacht voor veilig motorrijden tijdens Noordelijke Motorbeurs Assen

In de stand van de politie is extra aandacht voor de campagne ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Met deze campagne streeft het VVBD ernaar om zo dicht mogelijk bij nul verkeersslachtoffers te komen. Ieder jaar raken er honderden mensen ernstig gewond in het verkeer. In het voorjaar zijn dat ook vaak motorrijders. Het VVBD vindt dat we dat niet moeten accepteren en wil daarom Samen richting Nul verkeersslachtoffers!.



