Machinist raakt gewond bij conflict

Maandagmiddag rond kwart over één werd de politie gebeld over een vechtpartij op het station. Ter plaatse bleek het te gaan om een conflict tussen een machinist en een passagier. Aan de mishandeling hield de machinist een hoofdwond over. De verdachte kon direct worden aangehouden. De machinist heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt de mishandeling.