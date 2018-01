Overvallen op cafetaria’s in Nieuwegein en Lopik in Opsporing Verzocht

Op dinsdag 16 januari besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaken. Mensen die iets gezien hebben of meer weten over de overvallers, wordt verzocht contact op te nemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of gebruik te maken van onderstaand tipformulier. U kunt zich ook anoniem melden via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .

Opsporing Verzocht wordt op dinsdag 16 januari uitgezonden om 20.30 bij NPO1.