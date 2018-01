Drie inbrekers opgepakt

Het gaat om twee Amsterdammers van 23 jaar en een 18-jarige man uit Doorwerth. Die nacht kreeg de politie rond 01.30 uur een melding dat er zou worden ingebroken. Toen de agenten arriveerden liepen er twee mannen in donkere kleding bij het cafetaria vandaan. De agenten spraken de mannen aan, die er meteen vandoor gingen. Na een korte achtervolging konden ze alsnog worden ingerekend. Even later reed er ook nog een auto weg bij het pand. De bestuurder van die auto is ook aangehouden. De verdachten zitten nog vast.

2018009590