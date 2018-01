Drie mannen aangehouden na mishandeling

Zij komen uit Venhuizen en Wervershoof en worden verdacht van het mishandelen van een 20-jarige Enkhuizenaar op het Westeinde. De drie verdachten waren met een auto naar het Westeinde gekomen en gingen daar het slachtoffer te lijf. Die is daarbij gewond geraakt en is in het ziekenhuis behandeld, waarna hij weer naar huis kon. De politie onderzoekt wat de aanleiding voor de mishandeling is. De verdachten zijn in de loop van maandag in verzekering gesteld.

2018009400