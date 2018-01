Vier verdachten aangehouden na straatroof

Rond 23:00 uur werd bij de politie gemeld dat er een Heemskerker was beroofd op het Haydenplein door 4 personen die met een auto waren weggereden. De politie is op zoek gegaan naar deze personen en omdat getuigen een kenteken wisten, kon de politie de bewuste auto kort na de straatroof opsporen. In de auto zaten vier mannen in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar, afkomstig uit Zaandam en Amsterdam.

Dit viertal is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de straatroof. Alle vier verdachten werden overgebracht naar het politiebureau en zijn ingesloten.

De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld.

2018009571