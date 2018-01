Hagenaar gewond bij steekincident, verdachte aangehouden

Omstreeks 18.20 uur kregen de hulpdiensten zondagavond de melding dat er in de woning een steekincident zou zijn geweest en dat er iemand zwaar gewond was. Op de Laakweg werd buiten de woning het 31-jarige slachtoffer aangetroffen. Ambulancepersoneel verleende direct eerste hulp waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd.



In de woning bleek de 68-jarige Hagenaar aanwezig te zijn, hij werd aangehouden als verdachte. De verdachte zit nog vast en wordt door de recherche gehoord. Het onderzoek naar de exacte toedracht en aanleiding is in volle gang.