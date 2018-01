Politie houdt Albanees met vals ID-bewijs aan

De aanhouding kwam niet uit de lucht vallen. De politie controleerde een woning aan het Weena, nadat de gemeente klachten over woonoverlast had binnengekregen en dit aan de wijkagent doorgaf. Het pand was al bij de politie bekend en uit nader politieonderzoek bleek vervolgens ook dat de laatste tijd veel verschillende mensen in de betreffende woning verbleven.



Vals

De man die opendeed liet een identiteitsbewijs zien, dat direct de wenkbrauwen van de agenten deed fronsen. Zij vermoedden direct dat het om een vals document ging en hielden de man aan. Nader onderzoek van de Koninklijke Marechaussee wees daadwerkelijk uit dat het om een nep-identiteitsbewijs ging. Uit contact met de Landelijke Eenheid van de politie kwam vervolgens naar voren dat de man in Italië wordt gezocht en 13 jaar de gevangenis in moet wegens een overval, waarbij een dode viel. De man zit vast.