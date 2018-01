Surveillerende agenten vatten drie inbrekers in de kraag

Donderdagavond rond 20.00 uur tankte een politieman bij een benzinepomp aan de Abram van Rijckevorselweg. Hij zag in de verte op het Reviusrondeel, drie personen lopen, van wie hij er twee herkende van een eerdere inbraak. Hij waarschuwde meteen zijn surveillerende collega’s en hield ze op afstand in de gaten. Inmiddels waren de inbrekers over de zeembalkonnetjes aan het klimmen en drongen een woning in. Er stond er eentje op de uitkijk. Meerdere politieagenten kwamen op de melding af en gingen de flat binnen. De inbrekers kregen het door en zetten het op een lopen, maar kwamen niet ver. Alle drie waren ze er gloeiend bij en mochten mee naar het bureau. Ze zitten vast voor nader verhoor en onderzoek.