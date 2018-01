Agressieve man gezocht voor mishandeling, bedreiging en vernieling

Op zondag 14 januari 2018 om 20.00 uur kwamen er verschillende telefoontjes vanuit de Oerlestraat dat het daar helemaal uit de hand liep. Er zou gevochten worden en enkele auto’s zouden worden vernield. Verschillende surveillance-eenheden werden naar die straat gestuurd door het Operationeel Centrum. Daar troffen de agenten een gewonde man aan, drie vernielde auto’s en een aantal mensen die zeer emotioneel waren. Het verhaal was dat er problemen lagen in de relationele sfeer. Een ex-man was daar aan de deur gekomen. Hij had een man mishandeld, had enkele mensen bedreigd en had ook nog drie auto’s opzettelijk vernield. Voordat de politie arriveerde was de man al weg. Er zijn aangiftes opgenomen van de betrokkenen. Het slachtoffer heeft zich onder doktersbehandeling gesteld. De politie gaat er van uit dat de verdachte snel aangehouden wordt.