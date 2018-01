Man fors mishandeld in Sas van Gent, politie zoekt getuigen

De politie kreeg omstreeks 20.40 uur de melding dat een bij een woning in Sas van Gent een gewonde man was komen aanlopen. Het ging om een familielid van de meldster. Het slachtoffer had bloed op zijn gezicht. Hij vertelde dat hij bij de kiosk door enkele jongens geslagen was. Ook hadden ze meerdere malen op zijn hoofd getrapt. Het slachtoffer werd met hoofdletsel met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de daders niet meer aangetroffen. Wel spraken de agenten met een getuige die rond 19.00 uur gezien had dat een jongen bij de kiosk door twee andere knapen werd geschopt. Bij dat groepje stonden ook twee meisjes die daarna op een fiets wegreden. Daar is ook een sporenonderzoek ingesteld.

Getuigen of mensen die iets van deze ernstige mishandeling afweten worden dringend verzocht dit te melden

