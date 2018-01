Roosendaler met drugs aangehouden

De aanhouding werd verricht door de Roosendaalse drugssquad. Dat is een integraal team dat snelle interventies doet bij drugsoverlast. Die overlast kan bijvoorbeeld bestaan uit drugshandel op straat of vanuit een woning, of de productie van hard- en/of softdrugs. Het team is geformeerd uit medewerkers van de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Roosendaal en is in het leven geroepen om als overheid de ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.