Automobilist betrapt met hennep en hasj

We controleerden zondagmiddag rond 13.30 uur op de Offenbachlaan een 35-jarige Eindhovense automobilist. Direct werd een sterke wietgeur geroken. Toen de bestuurder de kofferbak opende, troffen we daarin diverse boodschappentassen met gedroogde henneptoppen aan. In de auto vonden we in totaal elf boodschappentassen met hennep en twee rugzakken met hasj en hennep. Verspreid door de auto werden nog diverse verpakkingsmaterialen, gedroogde hennep en hasj gevonden. De drugs en het voertuig zijn in beslag genomen en de verdachte zit vast. Dit alles in het belang van het verdere onderzoek.