Cybercrimeteam Limburg houdt hacker aan in complex onderzoek

De verdachte kwam in beeld in een langdurige samenwerking tussen het Cybercrimeteam Limburg en Cybercrimeteam Amsterdam. De man is zondagavond door de politie aangehouden in zijn woning in Heerlen. In de woning van de verdachte is door medewerkers van het Cybercrimeteam Limburg en het Team Digitale Opsporing onderzoek gedaan. De daarbij aangetroffen mobile devices en gegevensdragers zijn in beslag genomen voor nader onderzoek.

De verdachte is in volledige beperkingen ingesloten. In verband daarmee kan op dit moment geen nadere informatie verstrekt worden.