Dodelijke eenzijdige aanrijding auto met spoorbrug

Rond 17.45 uur kregen de hulpdiensten melding van de eenzijdige aanrijding, van een personenauto die tegen een spoorbrug is gereden. Door de hulpdiensten werd een traumahelikopter opgeroepen voor medische ondersteuning. Desondanks is de bijrijdster komen te overlijden. De bestuurder van de auto is gewond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De identiteit van de betrokkenen volgt in de loop van morgen.