Politie Almere Bivak verhuist

De bereikbaarheid van het politiewerk in Almere haven blijft hiermee gegarandeert. Er zijn inmiddels meerdere mogelijkheden om een melding of aangifte te doen via internet. Dit kan 24 uur per dag. Indien gewenst beschikken agenten over digitale middelen om aangifte op te nemen op locatie, zoals bij mensen thuis. Daarnaast is de politie altijd telefonisch bereikbaar via 0900-8844 of spoed via 1-1-2.