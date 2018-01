Vijf jaar één politie: ‘Samen trainen ME levert winst op’

Ronald Jager (46) is pelotonscommandant bij de ME. ‘Neem de zaak Anne Faber, of de dagenlange rellen in de Haagse Schilderswijk. Zaken van die omvang kun je niet met een, twee of drie pelotons ME uit je eigen werkgebied opvangen. Dankzij de landelijke contacten is het nu een stuk eenvoudiger om gezamenlijk naar inzetten te kijken en waar nodig capaciteit van andere eenheden in te schakelen.’