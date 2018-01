Slachtoffers voor 7 miljoen euro dupe van Microsoft-scam

Vaak gaan de criminelen ongeveer op de volgende manier te werk: vanuit het buitenland belt een ‘Microsoftmedewerker’, die meldt dat er iets met uw computer aan de hand is. Uw computer heeft een virus, een licentie is verlopen of er is bijvoorbeeld een update nodig. De medewerker gaat zogenaamd helpen om het probleem te verhelpen. U moet dan wel een programma downloaden, zodat de medewerker op afstand de computer tijdelijk kan overnemen.

Vervolgens doet de crimineel net of hij werkzaamheden uitvoert. Hiervoor vraagt hij na afloop geld. Dit kan bijvoorbeeld betaald worden met iTunes-tegoedkaarten of door overschrijving via Western Union. Op die manier is de geldstroom niet te traceren. Maar het is criminelen ook al gelukt om direct geld van rekeningen van slachtoffers af te schrijven. Vorig jaar hebben bijna tweeduizend mensen aangifte of melding gedaan bij de politie. In 2016 waren dat er nog iets meer dan 1.100. Zeventig procent van de slachtoffers is ouder dan vijftig jaar. Gemiddeld gingen ze voor vierduizend euro het schip in. De afgelopen weken zijn mensen voor 38.000 en 98.000 euro slachtoffer geworden.