Aanhoudingen in verband met fraude Europese subsidies

Tijdens het onderzoek kregen financiële rechercheurs zicht op een 45-jarige inwoonster van de gemeente Midden Drenthe en een 60-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Door hen werd diverse malen subsidie bij de SNN aangevraagd. Dit deden ze voor eigen bedrijven, maar ook voor bedrijven van anderen. In oktober 2016 werd door het onderzoeksteam huiszoeking verricht in een woning in Hijken. De twee verdachten verbleven daar op dat moment. Tijdens de zoeking werd onder andere administratie in beslag genomen.