Opnieuw aanhouding motorclublid No Surrender voor geweldsincidenten

De man wordt verweten dat hij in 2014 een lid van een supportclub van No Surrender heeft mishandeld. Het slachtoffer moest bovendien een boete betalen, zijn motor inleveren en clubkleding inleveren. Het slachtoffer is tegen zijn wil in een auto meegenomen en werd gedwongen geld op te nemen bij een pinautomaat. Ondanks grote angst voor de veiligheid van hemzelf en zijn familieleden heeft dit slachtoffer toch aangifte gedaan.

Tweede bad standing

De aangehouden verdachte wordt daarnaast gezien als één van de verdachten in een andere zogenaamde bad standing uit 2014. Een andere verdachte in deze zaak is de eerder aangehouden leider van de motorclub No Surrender. Een lid van motorclub No Surrender zou in het clubhuis in Emmen zijn bedreigd en mishandeld. Ook moest hij een boete betalen. Bij het slachtoffer bestaat als gevolg van de bad standing grote angst voor zijn eigen veiligheid en die van zijn familieleden. Hij heeft geen aangifte gedaan.

Onderzoek No Surrender

De aanhouding maakt onderdeel uit van een langer lopend onderzoek naar criminele activiteiten binnen motorclub No Surrender. De overheid heeft bijzondere aandacht voor bepaalde motorclubs en hun leden vanwege diverse incidenten en criminele activiteiten in het land. Het onderzoek richt zich niet enkel op individuen, maar op een structurele aanpak van criminele motorclubs. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Informatie delen

Wij werken samen met het Openbaar Ministerie en partners aan een veilige samenleving. Wilt u (alsnog) aangifte doen of heeft u informatie die kan helpen in dit onderzoek, schroom dan niet om contact op te nemen en help mee een veilige samenleving te creëren. Dat kan uiteraard ook anoniem!