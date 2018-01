Man aangehouden voor lastig vallen van vrouwen

In oktober en november kreeg de politie meerdere meldingen en aangiften binnen van vrouwen die werden lastig gevallen door een man. Het lastig vallen bestond uit het, in het voorbijgaan, betasten van vrouwen of het plegen van schennis ten overstaan van vrouwen. Opvallend was dat de meldingen voornamelijk kwamen uit de omgeving van de Nico Bolkesteinlaan, de Drouwelerkolk en de Rivierenwijk. Ondanks dat het signalement van de dader vrij algemeen was, bestond wel het vermoeden dat het steeds om dezelfde man ging.



Op 12 januari omstreeks 14.30 uur lukte het de man op heterdaad aan te houden nadat er op het Douwelerkolkpad opnieuw een schennispleging had plaatsgevonden.