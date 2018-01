Politie zoekt getuigen na autobrand

Omstreeks 20.45 uur kreeg de politie een melding van een autobrand op de Kerkallee, vlakbij de IJsselstraat. Omstanders konden de brand blussen, maar desondanks raakte de auto zwaar beschadigd. De politie sluit niet uit dat er sprake is van brandstichting en is daarom een onderzoek gestart. Mogelijk zijn er getuigen die rond het tijdstip van de brand iets verdachts hebben gezien op de Kerkallee of in de omliggende straten.