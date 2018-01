Man gewond bij gewapende woningoverval

Iets na achten werd de politie gebeld met de melding dat er een overval had plaatsgevonden. Volgens de bewoners waren ze overvallen door meerdere jongens. De woning werd vervolgens overhoop gehaald. Er zijn verschillende goederen weggenomen. Eén van de bewoners raakte bij de overval gewond en werd naar een ziekenhuis vervoerd. De recherche heeft de woningoverval in onderzoek.

Uw tip!

De politie wil graag in contact komen met eventuele getuige(n). Men kan contact opnemen via het telefoonnummer 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op Politie.nl. Mocht u anoniem uw informatie willen delen dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000 en via M-Online .