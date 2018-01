Melding over vuurwapen

Volgens de melder zouden inzittenden van een auto een vuurwapen bij zich hebben. De betreffende auto stopte niet veel later bij de Amsterdamsestraatweg, waar twee van de drie inzittenden uitstapten en een winkel ingingen. Uit voorzorg hebben agenten met getrokken wapen de laatste inzittende uit zijn auto gepraat, waarna deze man kon worden aangehouden. De twee andere inzittenden kwamen even later de winkel uitlopen en ook zij werden aangehouden. Het vuurwapen werd na onderzoek niet meer aangetroffen. De drie mannen zijn na verhoor heengezonden.