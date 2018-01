Verdachten aangehouden voor woningoverval Literatuurwijk

Almere/ Amsterdam - Twee leden van No Surrender zijn maandag 15 januari door het Arrestatieteam in hun woning in Amsterdam aangehouden. Ze worden verdacht van het plegen van een woningoverval, die in december 2016 plaatsvond in de Literatuurwijk in Almere. De 78-jarige bewoonster van de woning raakte bij deze overval gewond. Deze overval houdt mogelijk verband met de dood van de 43-jarige Esther Paul die april 2017 dood aangetroffen werd in het water van het Veluwemeer in Biddinghuizen.