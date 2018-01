Overval winkel tankstation; politie zoekt getuigen

De medewerker kon zijn belagers als volgt omschrijven;

Dader 1

-Man (leeftijd onbekend; jong);

-Zwarte jas met capuchon;

-Zwarte schoenen;

-Handschoenen;

-Gezicht bedekkende kleding.

Dader 2

-Man ((leeftijd onbekend; jong);

-Licht trainginsjack;

-Donkere schoenen en broek;

-Handschoenen.

De politie doet onderzoek naar de overval en is op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen via 0900-884 of anoniem via 0800-7000.

2018010090