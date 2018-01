Politiehelikopter vindt stelende tiener

Rond 04.15 uur zagen agenten twee jongens bij een snorfiets op de Wandelweg staan. Bij het zien van de politieauto, reed de bestuurder van de snorfiets snel weg daar waar de andere jongen rustig zijn weg vervolgde. Na een korte achtervolging, ging de bestuurder in de Ampèrestraat onderuit en ging er te voet vandoor. De politie raakte de jongen echter uit het oog.

Even later zagen twee andere agenten iemand in een politieauto hangen via een geopend portier. Toen deze persoon de agenten in het vizier kreeg, ging hij er als een speer vandoor in de richting van de Edisonstraat. Met behulp van de inmiddels gearriveerde politiehelikopter, kon de persoon gevonden worden. De jongen zat in een tuin verstopt. Het signalement van deze jongen kwam overeen met de persoon die eerder met de bestuurder van de snorfiets stond. De tiener bleek uiteindelijk een zaklamp uit de politieauto te hebben gestolen. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

2018010278