Man aangehouden voor diefstal duizenden euro’s

De man wordt ervan verdacht dat hij op 26 mei 2017 een groot geldbedrag heeft gestolen vanuit een kluisje in een bedrijfsruimte in een restaurant bij Amsterdam-Centraal. Een medewerker van het restaurant had het geldbedrag voorafgaand aan zijn werkdag opgenomen bij zijn bank. Hij zou de volgende dag nieuwe spullen voor zijn interieur gaan kopen. Het vermoeden bestond dat meer mensen wisten dat het geld in het kluisje lag, want op haarscherpe camerabeelden was te zien dat iemand het geld eruit haalde. Na het tonen van deze camerabeelden in het lokale opsporingsprogramma Bureau 020 van AT5, kreeg de recherche meerdere tips binnen. Met de aanhouding van de verdachte als gevolg.