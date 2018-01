Getuigenoproep plofkraak Bodegraven in Team West

Plofkraak Bodegraven

Op donderdag 11 januari omstreeks 04.20 uur was de geldautomaat, binnen bij een snackbar aan de Vromade, het doelwit van een plofkraak. De politie is op zoek naar getuigen en doet een oproep aan bewoners om camerabeelden vanuit de omgeving van het winkelcentrum met de politie te delen. Mogelijk staat hier waardevolle informatie voor het onderzoek op.

Bedreiging en vernieling bij tankstation Laan van Nieuw Oost-Indië in Den Haag

Als door een storing bij het tankstation de toegangsdeuren niet open gaan, wordt een man hierdoor zo boos dat hij tegen de deuren schopt en dreigt de zaak in de brand te steken. De verdachte is geregistreerd door de bewakingscamera’s.

Diefstal van tas uit een hotellobby in Wassenaar

Tijdens het uitchecken bij een hotel in Wassenaar heeft een man even geen zicht op zijn tas met daarin onder andere een laptop en dure pennen. Twee mannen en een vrouw hebben maar heel even nodig om de tas te stelen.

Diefstal uit een bedrijfskantine in Waddinxveen

Een onbekende man is duidelijk in beeld als hij in de kantine jaszakken en tassen van verschillende medewerkers doorzoekt. Hij verdwijnt uiteindelijk met twee portemonnees.

Herhaling van de overval op een tabakswinkel in Leiden

In de uitzending Team West van 31 oktober j.l. werden beelden getoond van de twee jonge verdachten die op zaterdag 30 september een overval pleegden op de tabakswinkel aan de Mauritsstraat. De recherche hoopt met deze herhaling op nieuwe informatie.

