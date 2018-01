Politie zoekt getuigen in onderzoek dood Rotterdamse vrouw

Rotterdam - De politie in Rotterdam zoekt getuigen die op maandag 15 januari iets verdachts hebben gezien op de Mathenesserweg. In een woning in deze straat werd die dag rond 16.15 uur het levenloze lichaam gevonden van een 41-jarige vrouw uit Rotterdam gevonden. Inmiddels staat vast dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Een 60-jarige Rotterdammer die aanwezig was in de woning, werd direct aangehouden en wordt verhoord.