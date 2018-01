Zes aanhoudingen, een kilo coke en 80.000 euro tijdens drugsactie

Van vrijdagavond tot zaterdagnacht hielden politiemensen van Delfshaven en Rotterdam-Centrum een grote drugsrunnersactie op verschillende locaties. Na het zien van drie mannen bij een auto met Franse kentekenplaten werden zij door de politieagenten in de gaten gehouden. Even later zagen zij een vermoedelijke drugsdeal waarna de eerste drie zijn aangehouden. Onderzoek leidde vervolgens naar een pand aan de Gerrit van de Lindestraat in Rotterdam waar een doorzoeking plaatsvond. Dit leverde een geldbedrag van bijna 80.000 euro op en een kilo cocaïne. Hier is een vierde verdachte aangehouden.

De drugsrunnersactie ging door en leverde op de Allard Piersonstraat en de Kruiskade nog twee andere aanhoudingen op. Het geld is in beslag genomen en de drugs zijn vernietigd. De zes mannen tussen de 22 en 34 jaar uit Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Tilburg zijn zaterdag meegenomen naar het bureau en aangehouden. Een van hen is in bewaring gegaan.

Misdaad loont niet

Misdaad mag niet lonen. Daarom intensiveren de politie en het OM de inspanningen om crimineel vermogen af te pakken. Door geld, luxe goederen en status(symbolen) af te pakken, laten politie en OM zien dat misdaad niet loont.