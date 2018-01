Hennepkwekerij in schuur

De opsporingsambtenaren van de politie en gemeente stelden samen met een medewerker van het Elektriciteitsbedrijf een onderzoek in bij een woning aan de Bredaseweg, naar aanleiding van een anonieme tip bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). In de meterkast werd een meting uitgevoerd waarbij duidelijk werd dat er sprake was van een voortdurend stroomgebruik, terwijl de bron aanvankelijk niet duidelijk was. Tijdens verder onderzoek werd een zoemend geluid vanuit de schuur waargenomen. Daar werd in een tent een in werking zijnde hennepkwekerij met 90 planten aangetroffen. De plantage is geruimd.