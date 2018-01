Verdachte brandstichting aangehouden

In de nacht van 9 op 10 januari werd brand gesticht in een auto die aan de Kerstroosstraat stond geparkeerd. De auto brandde geheel uit. Wij startten direct een onderzoek, waaruit bleek dat in december 2017 onder dezelfde auto ook een zelfgemaakt explosief werd gevonden. Of er een verband zou kunnen zijn met de brand maakt onderdeel uit van het onderzoek. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de man mogelijk betrokken was bij de brandstichting, waarvoor hij werd opgepakt.



De man werd de loop van het weekend uitgebreid gehoord. Omdat er geen gronden meer waren hem nog langer vast te houden, werd hij in de loop van zondag weer in vrijheid gesteld. Hij blijft echter verdachte. Het onderzoek loopt nog door en we zijn onder andere nog in afwachting van resultaten van het technisch onderzoek. Het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of er na afronding van het onderzoek voldoende verdenkingen zijn om de man te vervolgen.