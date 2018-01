Opnieuw aanhouding van verdachte in onderzoek naar Satudarah

De verdachte is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij wederrechtelijke vrijheidsberoving, afpersing, bedreiging en van deelname aan een criminele organisatie. De man is lid van Satudarah, een Outlaw Motorcycle Gang (OMG). In de woning van de verdachte is door politiemedewerkers onderzoek gedaan. Daarbij zijn gegevensdragers in beslag genomen voor nader onderzoek.