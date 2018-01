Overval op tankstation

Dinsdagavond kwamen twee nog onbekende mannen het tankstation binnen. Ze bedreigden met een mes en een ploertendoder een aanwezig personeelslid. Nadat het duo een nog onbekend geldbedrag had buit gemaakt, sloegen ze op de vlucht. Ondanks een zoekactie door meerdere agenten en de inzet van Burgernet werden de overvallers niet meer gevonden. De recherche doet dan ook nader onderzoek. De politie komt graag in contact met getuigen van deze overval.

Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie dat kan helpen bij het onderzoek dan hoort de politie dat graag. U kunt daarvoor bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.