Overval op tankstation

Dinsdagavond kwam een nog onbekende man het tankstation binnen. Hij liep direct naar de kassa en al schreeuwend eiste de man geld van een personeelslid. Hij kreeg geld overhandigd en verliet vervolgens snel het tankstation. De man pakte een gereedstaande fiets en reed weg in de richting van het centrum. Ondanks een zoekactie door meerdere agenten en de inzet van Burgernet werd de overvaller niet meer gevonden. De recherche doet dan ook nader onderzoek. De politie komt graag in contact met getuigen van deze overval. Het signalement van de overvaller is als volgt:

- 1.90 meter lang

- ongeveer 50 jaar oud

- blanke huidskleur

- tenger postuur

- bruine handschoenen

- donkere jas met grijze banen op de mouwen

- blauwe Adidas trainingsbroek

- witte sneakers

Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie dat kan helpen bij het onderzoek dan hoort de politie dat graag. U kunt daarvoor bellen met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.