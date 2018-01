7 verdachten gehoord in onderzoek drugsopslag Putten

Het gaat om personen in de leeftijd van 20-54 jaar uit Ede, Amsterdam, Utrecht en Ruinerwold. Het onderzoek is begin 2017 gestart na een anonieme tip over een mogelijke opslag van grondstoffen en apparatuur voor de productie van synthetische drugs (amfetamine, xtc) in een garagebox aan de P.C. Hooftstraat in Putten. Tijdens het onderzoek zijn diverse spullen in beslag genomen, zoals tientallen jerrycans met grondstoffen en andere onderdelen behorend bij een drugslab. In deze zaak is ingestoken op het ontdekken van de locatie van het drugslab en het opsporen van deze verdachten en dat maakt dat we nu communiceren over dit afgeronde onderzoek.