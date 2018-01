Ernstig ongeval Doornspijk

Hierbij zijn 3 gewonden gevallen. Een van de slachtoffer is een kind dat er ernstig aan toe is. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Bij het ongeval is ook een paardentrailer betrokken, deze is in de sloot terechtgekomen. Voor zover bekend is het paard dat erin stond, niet gewond geraakt. De weg was in beide richtingen afgesloten voor sporenonderzoek en bergingswerkzaamheden, maar is inmiddels weer vrij.