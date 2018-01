Onbekend tweetal probeert scooter te roven

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen van dit voorval. Ten tijde van het incident zouden er meerdere auto’s op de Biezenknoppen gestaan of gereden hebben. Mogelijk dat zij iets gezien hebben van deze poging beroving. De politie roept hen op zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.

Signalementen

De twee onbekende jongens die de Zwollenaar probeerden te beroven waren 15 a 16 jaar oud en ongeveer 1.70 m lang. Eén had een donkere huidskleur en was gekleed in een legergroene jas met camouflageprint. De andere was blank of licht getint en droeg een wit masker. Beiden hadden een smal postuur en spraken Nederlands.

2018025676 (JT)